الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي

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أثبتت الأشعة إصابة أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالإجهاد في العضلة الضامة، وبات من الصعب لحاقه بلقاء الفريق أمام الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل.

وكان حجازي غادر مباراة بتروجيت الأخيرة بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

على جانب آخر انتظم مسعد عوض، حارس الفريق، في المران الجماعي، والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري.

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وكان مسعد عوض اكتفى بتدريبات في صالة الجيم خلال مران فريقه أمس الجمعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الممتاز.