كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية

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تلقى النادي المصري البورسعيدي، هزيمة بهدف نظيف أمام نظيره كمبالا سيتي الأوغندي، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم السبت، بملعب لوجوجو، بقيادة تحكيمية للحكم محمود علي محمود، في ذهاب دور الـ"32 مكرر" لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

جاء هدف المباراة الوحيد في شباك المصري بالدقيقة 94، وسيلعب الفريق لقاء العودة يوم السبت الموافق 15 إبريل.

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يشار إلى أن المصري صعد إلى هذا الدور، بقيادة مديره الفني حسام حسن، بعد إلغاء مباراة العودة أمام دجوليبا المالي بعد وقف نشاط اتحاد الكرة المالي، بعد أن هُزم الفريق البورسعيدي في مبارة الذهاب بهدفين نظيفين من الفريق المالي.