صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي

التحرير

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انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صور لحسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، مع عدد من أعضاء «جبهة الإنقاذ».

وعلمت «التحرير» أن هذه الصور أثارت حالة من الجدل داخل جدران القلعة الحمراء، خاصة أن هذه الجبهة تحارب مجلس محمود طاهر، منذ اليوم الأول له بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة حيث اعتاد أعضاء تلك الجبهة التحريض ضد مجلس الأهلي الحالي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصل بهم الحال إلى التوجه لوزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبد العزيز، ومقابلته ومطالبته برفض تعيين مجلس الإدارة الحالي بعد استقالة الأعضاء الخمسة.

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ودفعت تلك الصور العديد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، للتساؤل عن علاقة حسن حمدي بهذه الجبهة، التي اعتادت محاربة المجلس الحالي بشتى الوسائل وهل الاحتفالية أو التكريم جاء بالصدفة أم أن حسن حمدي، له دور في دعم جبهة الإنقاذ خاصة أن القضايا التي تم رفعها بعد انتخاب المجلس والتي أدت إلى حل المجلس وتعيينه كانت بسبب أخطاء إدارية تعمد المجلس السابق ارتكابها لإفساد العملية الانتخابية.