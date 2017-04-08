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لماذا نخاف من الظلام ؟

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لماذا نخاف من الظلام ؟ لماذا نخاف من الظلام ؟

مصراوي Masrawy

لماذا نخاف من الظلام ؟

كتبت - هاجر حاتم:

لطالما يرتبط الظلام بالاحساس بالخوف، حتى وإن لم يكن هناك أمور تستدعي هذه الحالة، ففكرة عدم رؤية أي شئ حولنا بحد ذاتها مزعجة للكثيرين، فلماذا إذن يشعرنا الظلام بالخوف؟.

الظلام يتيح للأفكار الخيالية بأن تتحكم في الإنسان، وغالبية هذه الأفكار ترتبط دائمًا بحدوث أمور سيئة، تعود إلى العصور القديمة، مثل خوف الإنسان من الحيوانات المفترسة، وصولًا إلى الخوف من اللصوص والأشباح، وفقًا لما ذكره موقع sciencealert.

وهذا لأن الإنسان بطبيعته يخاف من المجهول وهو ما يحدث بالفعل في حالة الظلام، حيث لا يتمكن من رؤية شئ، وبالتالي تسيطر الحواس الأخرى خاصًة السمع، وتقوى قدرته على الخيال، وتوقع الأسوأ.

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