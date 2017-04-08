نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان

كتب- أحمد علي:

قالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تعليقاً على زيارة الوزير سامح شكرى للسودان، إن العلاقات المصرية- السودانية علاقات أزلية وأبدية ولا يمكن أن تسمح مصر أو السودان لأى طرف داخلى أو خارجى للوقيعة بين البلدين الشقيقين بإفساد العلاقات التاريخية بين شعبي وادي النيل خاصة أن مصر تدعو دائما إلى تعزيز الشراكة المستمرة بين البلدين بما يعود بالخير على كلتا الدولتان.

وأضافت النائبة، في بيان لها السبت، "فيما يتعلق بقضية فرض السودان لتأشيرات دخول لأراضيه على المصريين، بأن يمكن إحتواء هذا الإجراء الأخير عبر القنوات الدبلوماسية الثنائية وعن طريق عقد اللجنة السياسية المشتركة للبلدين وهو الذى سيحدث خلال زيارة الوزير شكرى اليوم".

وأردفت النائبة قائلة، "ما يجمع الشعبين أكثر ما يفرقهم لذلك أتوقع كنائبة في البرلمان المصري وبصفتى ممثلة للمصريين في الخارج زيارة ناجحة للوزير سامح شكري وأثق فى قدرة الدبلوماسية المصرية علي إذابة كافة الخلافات وتنقية أجواء سوء الفهم الذي حدث في الفترة الأخيرة خاصة الاشتباك الإعلامي غير المسئول بين البلدين".