13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة

سمر العشري

تمتلئ الفضائيات العربية بالعديد من برامج الهواة في مجال الغناء، والتي تقدم للمشاهدين وجبة فنية متكاملة، يستمع فيها المشاهد إلى العديد من الأصوات الشابة التي تحاول شق طريقها في مجال الغناء بالعالم العربي، ويظهر طموح تلك المواهب في تنمية موهبتهم، والوصول إلى قدر كبير من الجمهور في الأعوام المقبلة، كما نجد أن العديد من نجوم الصف الأول هذه الأيام كانوا من المتسابقين في أشهر برامج المسابقات في لبنان، وهو برنامج المواهب «استوديو الفن»، الذي جمع الموهوبين في مجالات العزف، وإلقاء الشعر، وتقديم البرامج، بجانب الغناء الشعبي، «كما سماها البرنامج»، الذي ظهر على الشاشات اللبنانية في بداية السبعينيات من القرن الماضي، على يد المخرج اللبناني سيمون أسمر.

وأشهر هؤلاء المتسابقين القدامى الذين أصبحوا الآن أشهر نجوم الوطن العربي، حسب موقع جولولي، والعربي الجديد.

13. سوزان تميم

كانت بداية ظهور الفنانة الراحلة «سوزان تميم» في برنامج استوديو الفن عام ١٩٩٦، والتي قُتلت عام ٢٠٠٨ في أحد فنادق دبي.

12. فارس كرم

وفي نفس العام، اشترك المطرب اللبناني فارس كرم في استوديو الفن وكانت الأغنية من التراث اللبناني، وذلك عام ١٩٩٦.

11. سارة الهاني

أما المطربة اللبنانية سارة الهاني، فكانت مشتركة باستوديو الفن في عام 2001.

10. نوال الزغبي

وبدأت النجمة الذهبية «كما يلقبها جمهورها» طريق الشهرة من خلال برنامج استوديو الفن عام ١٩٨٨.

9. مايا دياب

وفي عام ٢٠٠١، ظهرت نجمة «الفور كاتس» الشهيرة باستوديو الفن، وظهرت بشكل مختلف عما اعتاد عليه جمهورها، حيث كانت تتسابق في فئة تقديم البرامج.

8. وائل كفوري

أما «كامل الأوصاف» كما لقبه الملحن وسام الأمير، فقد اشترك في بدايته ببرنامج استوديو الفن عام ١٩٩٢ في فئة الأغنية الشعبية.

7. إليسا

وشاركت «ملكة الإحساس»، كما يلقبها جمهورها، في موسم ١٩٩٢ من استوديو الفن، وظهرت باسم «إليسار خوري»، وبشكل مختلف تمامًا عن «اللوك» التي تظهر به الآن.

6. ديانا حداد

أما النجمة اللبنانية ديانا حداد، فاشتركت في برنامج استوديو الفن عام ١٩٩٢، وفازت عن فئة الأغنية الشعبية، وقدمت بها أغنية بعنوان «طير اليمامة».

5. رامي عياش

بدأت شهرة الفنان رامي عياش بعد فوزه بالميدالية الذهبية في برنامج استوديو الفن موسم ١٩٩٦.

4. باسم فغالي

ظهر «باسم»، خلال برنامج «استوديو الفن» عام ٢٠٠١، والمعروف عنه تقليد العديد من الفنانين، مثل إليسا، والراحلة صباح، والعديد من الفنانين الأجانب في العديد من برامج المواهب الحديثة، وازدادت شهرته خلال تقديمه العديد من الفقرات في برنامج المسابقات «ستار أكاديمي».

3. ميريام فارس

بدأت «ميريام» الظهور على شاشات التليفزيون من خلال استوديو الفن خلال عام ٢٠٠١ قبل أن تنطلق إلى عالم الأضواء والشهرة.

2. عاصي الحلاني

أما «فارس الأغنية اللبنانية»، عاصي الحلاني، فبدأ مشواره الغنائي عام ١٩٨٨ خلال مشاركته في برنامج «استوديو الفن» أيضًا وظهر بشارب، وشكل مختلف عما يظهر به خلال برنامج المسابقات الشهير «ذا فويس» الذي يشارك به كعضو لجنة التحكيم.

1. ماجدة الرومي

وقبل أن تبدأ «مطربة المثقفين» مشوارها الفني في مصر بالمشاركة في فيلم «عودة الابن الضال»، كان «مفترق الطرق» بالنسبة لها، وبداية معرفتها بالجمهور في لبنان خلال المشاركة في استوديو الفن والتي حازت على الجائزة الأولى عام ١٩٧٤، وانتشر لها فيديو تغني فيه أغنية «أنا قلبي دليلي» لليلى مراد وهي في الثامنة عشر ربيعًا.

المصدر:المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads