القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي

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تسعى العديد من الشركات العالمية للظهور بقوة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات، لاسيما وأنه يحظى بقاعدة شعبية واهتمام إعلامي على مستوى رفيع، وهو الأمر الذي يجعل الشركات حريصة على أن تظهر بأحدث ما لديها في صناعة السيارات بشكل عام.

وعلى مستوى السيارات السيدان، وهي النوعية الأكثر انتشارًا على مستوى الأسواق العالمية، أعلنت العديد من الشركات طرح إصداراتها السيدان الفريدة بمعرض نيويورك الدولي للسيارات، والذي ينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدًا في 14 من أبريل الجاري، وجاءت أهم السيارات السيدان المشاركة في المحفل الدولي كالتالي:

دودج تشالنجر SRT Demon

واحدة من السيارات التي اهتمت بها الشركة العالمية المتخصصة في مجال إنتاج السيارات الرياضية الفاخرة، وهي أقوى وأخف وزنًا من "تشالنجر Hellcat” التي قادرة على ضخ قوة مقدرها 707 حصان.

أكيورا TLX

تسعى ذراع السيارات الفاخرة لشركة "هوندا" اليابانية، إلى تسويق سيارتها الفاخرة الجديدة، والتي تمثل "فيس ليفت" لإصدار سيدان موجود فعليًا بالأسواق العالمية، من خلال المعرض الدولي للسيارات في نيويورك.

هوندا كلاريتي

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واحدة من الإصدار التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر، لاسيما وأن السمة المعتادة للشركة اليابانية في المعارض الدولية، هي الاعتماد الأساسي على إصداراك سيفيك المختلفة، والتي تطرح إحداها بشكل فعلي بالمحفل الدولي بعنوان "Civic SI”.

ريجال سبورت باك

على الرغم من الإعلان السابق عن الإصدارات الخاصة بالشركة، إلا أن هناك حالة من الشغف الواضح لدى البعض لرؤية أبرز موديلاتها على مستوى المعارض الدولية الشهيرة.

بورش باناميرا

تظل باناميرا هي أيقونة السيارات الألمانية الرياضية على المستوى العالمي، وتسعى شركة "بورش" لتقديم نموذج أكثر ميلًا للطابع الرياضي باسم "باناميرا سبورت توريزمو" خلال المعرض الدولي للسيارات.

أودي RS3

تقدم الشركة الألمانية سيارة أكثر قوة من النسخة العالمية لسيارة "أودي RS3” بمواصفات أكثر قدرة على منافسة عمالقة السيارات السيدان الرياضية على مستوى العالم.