رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك

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ينتظر العديد من عشاق السيارات على مستوى العالم، انطلاق معرض نيويورك الدولي للسيارات، والذي ينظر إليه على أنه واحد من الواجهات الرئيسية التي تستغلها العديد من الشركات العالمية، للكشف عن أحدث ما توصلت إليه في صناعة السيارات بشكل عام، والتقنيات المتعلقة بالقيادة.

وعلى الرغم من الأهمية البالغة التي يحظى بها معرض نيويورك الدولي للسيارات، فإن العديد من الشركات قد تتجنب إظهار بعض الإصدارات المهمة في المحفل الدولي، وذلك على الرغم من كشفها عنها في محافل أخرى سابقة، وفي هذا السياق، نستعرض أهم السيارات التي قد لا نراها في المعرض الدولي.

رينو تويزي

اكتفت الشركة الفرنسية بإعلانها عن سيارتها الفريدة في معرض سيول الدولي للسيارات، كما فضلت رينو البقاء جانبًا في صراع الكبار الذي قد يشهده معرض نيويورك الأسبوع المقبل.

فيراري 812

كشفت الشركة الإيطالية المتخصصة في إنتاج السيارات الرياضية الفاخرة، عن سيارتها 812 والتي تمثل أسرع إصدارات الشركة العملاقة على الإطلاق، كما أنها تتمع بقدرة 789 حصان، كما أظهرت معدل تسارع يمكنه الوصول إلى سرعة 100 كم/ ساعة في زمن 2.9 ثانية فقط.

بيجو 508 و208

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كثفت الشركة الفرنسية من تواجدها خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد اتفاقها على شراء عملاقة الألمان "أوبل"، حيث شهدت الفترة الماضية طرح سيارتيها "208” و"508” في المعارض الدولية بالأشهر الأربعة الماضية، غير أنها لن تحضر إلى نيويورك لتكشف عن أحدث سياراتها.

سوزوكي سويفت

واحدة من السيارات التي استطاعت أن تظهر بقوة في معرض جنيف الدولي الشهر الماضي، إلا أن الشركة اليابانية فضلت الغياب التام عن المحفل الدولي في نيويورك، على الرغم من إصدارها سيارتين جديدتين خلال الفترة الماضية هما "إيجنيس" و"سويفت".

أوبل إنسيجنيا

على الرغم من المرحلة الانتقالية التي تمر بها "أوبل"، فإنها طرحت نسخة رياضية "سبورت واجن" من سيارتها الشهيرة "إنسيجنيا" خلال معرض جنيف الدولي للسيارات مارس الماضي، غير أن الشركة تغيب بشكل كامل عن المعرض الدولي.

كيا بيكانتو

استطاعت الشركة الكورية أن تحجز لها موقعًا تحت الأضواء مع بداية العام الجاري، عندما أعلنت عن إصدار أحدث وأكبر من سيارتها المدمجة الشهيرة "بيكانتو" في معرض ديترويت الدولي للسيارات، إلا أن كيا التي تشارك في معرض نيويورك الدولي، لن تجلب بيكانتو الجديدة للجمهور الأمريكي، نظرًا لاهتمتامها بتسويق السيارات الكهربية والهجين بشكل أساسي في السوق الأمريكي.