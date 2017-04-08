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«تعليم الكبار» تستغيث بالوزير: «حقوقنا بتضيع»

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«تعليم الكبار» تستغيث بالوزير: «حقوقنا بتضيع» «تعليم الكبار» تستغيث بالوزير: «حقوقنا بتضيع»

التحرير

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قال أحمد عبد المرضي، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة تعليم الكبار، إن الشكاوى التي تقدموا بها لمكتب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لم يتم البت فيها حتى الآن، مطالبين بعدم الاعتداد بخطاب اتحاد عمال لرئيس هيئة تعليم الكبار بعدم التعامل مع النقابة ماليًا وإداريًا.

أضاف عبد المرضي، لـ"التحرير" أن رئيس الهيئة، الدكتور عصام توفيق، تدخل لتعطيل مناقشة الشكاوى التي تقدموا بها لمكتب الوزير، ولرئيس مجلس الوزراء، مطالبًا وزير التعليم بالتدخل، لإنقاذ العاملين بالهيئة، الذين لن يجدوا غطاء نقابي يحتموا به ويدافع عن حقوقهم ويطالب بها ويسعى لتحقيقها.

وذكر: "حقوقنا بتضيع ، النقابة بعد ما اتأسست وبتجمع اشتراكات الناس في كل فروع الهيئة، فجأة عاوزين يهدوها، طب إحنا هنعمل إيه، ومين هيتكلم باسم العمال بعد كده، ومين هيجيب حقوقنا، يا ريت الوزير يتدخل ويوضح الأمور للهيئة ولاتحاد العمال بدل ما ندخل في كارثة".

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كان عبد المرضي تقدم بشكوى لوزير التربية والتعليم باسم اتحاد عمال مصر الحر، أحد الكيانات النقابية التي تم تنظيمها بإعلان الحريات النقابية عام 2011، لمطالبته بإلغاء الخطاب الذي تم توزيعه على كافة أفرع هيئة تعليم الكبار على مستوى الجمهورية بحظر التعامل مع النقابة، وضمان استمرار عمل النقابة حتى يتم إصدار قانون الحريات النقابية.

يُذكر أن العشرات من العاملين بهيئة تعليم الكبار، نظموا، 27 مارس الماضي، وقفة احتجاجية داخل المقر الرئيسي بجسر السويس، احتجاجًا على تدني أجورهم وعدم كفايتها لمتطلبات المعيشة الاقتصادية في ظل ارتفاع السلع والخدمات.

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التحرير

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