البنك الأهلي: توقف مؤقت لخدمات البطاقات الإئتمانية الأحد المقبل

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أعلن البنك الأهلي المصري، اليوم السبت، قيامه بتحديث عدد من البرمجيات الآلية بهدف استمرار تطوير مستوى أداء الخدمات المصرفية والمنتجات الحالية والمستقبلية بما يحقق رغبات العملاء وتطلعاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف البنك، في بيان له، أنه "حرصا من البنك على مصالح العملاء، فإنه تقرر البدء في إجراءات التحديث خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 14 إبريل، حتى يوم الإثنين الموافق 17 إبريل 2017، وهو الأمر الذي قد يستتبعه تأثر أو توقف خدمات البطاقات بأنواعها "ائتمان – خصم – مرتبات - مدفوعة مقدما"، وذلك اعتبارا من منتصف يوم الأحد الموافق 16 إبريل حتى صباح يوم الإثنين الموافق 17 إبريل 2017.

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وأكد البنك الأهلي على الاستمرار فى تحديث الأنظمة الالية لتقديم خدمات مصرفية إلكترونية حديثة ومتطورة.