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التخطيط: 30% زيادة في مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة لمواجهة التضخم

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التخطيط: 30% زيادة في مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة لمواجهة التضخم التخطيط: 30% زيادة في مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة لمواجهة التضخم

التحرير

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم السبت، إن موازنة العام المقبل 2017-2018، تتضمن اكثر من نحو 30% زيادة في مخصصات الدعم، وذلك بهدف التخفيف من اعباء التضخم على المواطنين.

وأوضحت السعيد، أن الخزانة العامة للدولة ستضخ نحو 70 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالي المقبل 2017-2018، وذلك من إجمالي نحو 125 مليار جنيه استثمارات عامة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات الكلية يبلغ نحو 646 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2017-2018.

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وكانت وزارة المالية أعلنت عن زيادة دعم المواد التموينية والمزارعين في الموازنة الجديدة ليبلغ نحو 64.5 مليار جنيه، في مقابل نحو 45 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، وزيادة دعم برنامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة خلال موازنة العام المالي المقبل 2017-2018، لتبلغ نحو 15 مليار جنيه، وذلك في مقابل نحو 10 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي 2016 - 2017.

كما تم زيادة دعم المعاشات فى الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2017-2018، ليبلغ نحو 62.5 مليار جنيه، وذلك فى مقابل نحو 52.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2016-2017، بالاضافة الى زيادة موازنة العلاج على نفقة الدولة بقيمة مليار جنيه.

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التحرير

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