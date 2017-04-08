أشهر 16 عطلًا شائعًا بالسيارات: «رعشة» في الموتور أثناء التوقف

سمر العشري

أطلقت صفحة مركز BOSCH SERVICE، على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، حمله بعنوان «افهم عربيتك»، لكشف الأعطال الشائعة التي تواجه العديد من سائقي السيارات.

وقامت الصفحة بذكر العديد من هذه الأعطال وتحديد أسبابها، نرصدها في التقرير التالي.

17. العطل: عدم ارتداد عجلة القيادة اثناء الملفات إلي وضعها الطبيعي.

السبب: يكون السبب تلف قطعة تسمي «الصليبة».

تعريغها :وهى عبارة عن وصلة بين عامودين الدفع تحت المحرك.

مهمتها : القطعة المسئولة عن ارتداد عجلة القيادة إلي وضعها الطبيعي اثناء الملفات.

16. العطل: سحب السيارة ضعيف، مع وجود تقطيع فى حركة السير.

السبب: قد يكون هناك تلفًا في البوجيهات.

تعريف البوجيهات: عبارة عن شمعات احتراق داخل المحرك.

مهمتها: حرق البنزين.

15. العطل: سحب ضعيف مع الشعور بعدم دوران الموتور بشكل مريح.

السبب: قد يكون الموتور «مكتومًا».

الحل: تحتاج إلى تنظيف «الكربراتير».

وظيفة الكاربراتير: مسؤول عن ضخ البنزين والهواء للموتور.

14. العطل: تقطيع مستمر أثناء حركة السيارة، ثم يتوقف المحرك عن اعمل بعدها.

السبب: فلتر البنزين يحتاج إلى التغيير.

وظيفة فلتر البنزين: تنقية البنزين قبل دخوله إلى غرفة الاحتراق داخل المحرك.

13. العطل: سماع صوت عالي قادم من أسفل المحرك مع ضعف ملحوظ في سحب السيارة.

السبب: ثقب أو كسر في ماسورة الشكمان.

وظيفة الشكمان: مكان خروج العادم.

12. العطل: وجود اهتزاز بالسيارة عند الضغط على الفرامل.

السبب: انتهاء العمر الافتراضي لـ«تيل الفرامل».

أو تلف في الدائرة التى يثبت عليها تيل الفرامل، وتسمى «الطنابير».

وظيفة تيل الفرامل: كبح دوران العجل.

11. العطل: انحراف السيارة أثناء السير، يمينًا ويسارًا.

السبب: تحتاج السيارة إلى إعادة الكشف على الزوايا.

الوظيفة : إتزان السيارة إثناء السير.

10. العطل: وجود صوت صادر من ناقل الحركة (الفتيس) مع ثقل أثناء تغيير الغيارات.

السبب: يجب مراجعة زيت ناقل الحركة، وتغييره إذا لزم الأمر.

9.العطل: استهلاك البنزين بمعدل عالي عن المعتاد.

السبب: تلف إحدى القطع التالية «حساس الشكمان» أو «أسلاك البوجيهات» أو «كابلات الإنجيكشن» ويتم التأكد من القطعة التالفة وتغيريها.

وظائف القطع الثلاث: مسؤولة عن استهلاك البنزين.

8. العطل: اهتزاز في السيارة بعد سرعة 100 كيلومتر.

السبب: السيارة تحتاج إلى ترصيص.

مفهومها: عبارة عن قطع من الرصاص يتم تركيبها على جانب العجلة وفقا لأبعاد وقياسات معينة.

7. العطل: وجود صعوبة في الضغط على زراع الفرامل غريبة.

الحل: تلف في قطعة تسمى «السيرفو».

مهمة السيرفو: عبارة عن موتور صغير متصل بدائرة إلكترونية تتحكم فى اتجاه دوران عمود المحرك.

6. العطل: سماع هزة ملحوظة مع تغيير ناقل الحركة.

السبب: تلف الكبالن الداخلية.

5. العطل: عدم اتزان السيارة اثناء السير.

السبب: تحتاج السيارة إلى تغيير ما يسمى بجلب المقصات أو المساعدين.

4. العطل: درجة حرارة عالية وتوقف المحرك عن العمل.

السبب: عدم وجود مياه فى الريداتير.

3. العطل: وجود صوت طرقعة مع تغيير اتجاة عجلة القيادة أثناء الوقوف.

السبب: تلف قطعة تسمى «ترس الإسكترا».

مفهومها: عبارة عن ترس صغير داخل علبة عجلة القيادة.

2. العطل: وجود طقطقة في الملفات.

السبب: تلف الكبالن.

1. العطل: وجود رعشة ملحوظة أثناء السير ببطئ بالسيارة .

السبب: تلف قواعد الموتور.

المصدر:المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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