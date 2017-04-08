بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها

كتب - هشام عواض

على الرغم من انتشار البشر حول العالم وتعمير الأماكن المهجورة، إلا أنه لا تزال بعض الأماكن من العالم لم تكتشف بعد وتحوي الكثير من الغموض والأسرار.

من بين هذه الأماكن جزيرة "الحارس" الواقعة في المحيط الهندي، والمحفوفة بالمخاطر، وذلك يرجع لأن سكانها لا يزالون في طور البدائية، ويقتلون الزوار، بحسب ما ذكره موقع "ديلي ميل".

عاشت قبيلة من السكان الأصليين تدعى "سينتيليس"، في جزيرة الحارس منذ 60 ألف عام، لكنها تحوي الكثير من الأسرار بسبب ندرة زوارها، وبدأت أولى محاولات الاتصال مع سكان الجزيرة خلال ستينيات القرن الماضي. وهي معزولة تمامًا عن العالم والحضارة الحديثة وتعتبر من أكثر أكثر شعوب العالم عزلة.

كل محاولات اكتشاف الجزيرة بائت بالفشل بسبب توحش سكان الجزيرة، حيث أنهم يهاجمون أي شخص يقترب من جزيرتهم بالسهام وإلقاء الحجارة عليه، حتى أنهم يصوبون سهامهم على الطائرات التي تقوم بمهمات الاستطلاع، وتحلق على مستوى منخفض.

وفي عام 2006، تم ذبح اثنين من الصيادين غير الشرعيين، عندما توقفت سفينتهم على أحد شواطئ الجزيرة، مما جعل الحكومة الهندية تصدر تحذيرات بعدم الذهاب إلى الجزيرة أو الاقتراب منها.

وتم نشر مجموعة من اللقطات في فيلم وثائقي صغير حقق ملايين المشاهدات على موقع "يوتيوب"، ويظهر أفراد القبيلة ومدى عدوانهم على من يقترب منهم بشكل واضح نحو المصورين، الذين كانوا يرغبون في التفاعل مع القبيلة.