بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود

كتبت- ياسمين محمد:

تصوير- نادر نبيل:

بدأ الاقباط في مصر، الاستعداد للاحتفال بـ "أحد السعف"، أو "الشعانين"، الموافق غدًا الأحد، بشراء جريد النخيل والورود، وتصميم العديد من الأشكال مثل "التيجان والصلبان" وغيرها من الرموز المسيحية، وافترش الباعة الأرصفة لاستقبال المواطنين.

ويستعد الكهان في مختلف أنحاء العالم بالكنائس، للطواف حول "البيعة" كتذكار رمزي لدخول السيد المسيح مدينة القدس.