أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأقباط يستعدون لـأحد السعف (16)الأقباط يستعدون لـأحد السعف (16)

الأقباط يستعدون لـأحد السعف (17)الأقباط يستعدون لـأحد السعف (17)

الأقباط يستعدون لأحد السعفالأقباط يستعدون لأحد السعف

الأقباط يستعدون لـأحد السعف (2)الأقباط يستعدون لـأحد السعف (2)

الأقباط يستعدون لـأحد السعف (3)الأقباط يستعدون لـأحد السعف (3)

الأقباط يستعدون لـأحد السعف (4)الأقباط يستعدون لـأحد السعف (4)

الأقباط يستعدون لـأحد السعف (5)الأقباط يستعدون لـأحد السعف (5)

الأقباط يستعدون لـأحد السعف (6)الأقباط يستعدون لـأحد السعف (6)

الأقباط يستعدون لـأحد السعف (7)الأقباط يستعدون لـأحد السعف (7)

الأقباط يستعدون لـأحد السعف (8)الأقباط يستعدون لـأحد السعف (8)

الأقباط يستعدون لـأحد السعف (9)الأقباط يستعدون لـأحد السعف (9)

الأقباط يستعدون لـأحد السعف (10)الأقباط يستعدون لـأحد السعف (10)

الأقباط يستعدون لـأحد السعف (11)الأقباط يستعدون لـأحد السعف (11)

الأقباط يستعدون لـأحد السعف (12)الأقباط يستعدون لـأحد السعف (12)

الأقباط يستعدون لـأحد السعف (13)الأقباط يستعدون لـأحد السعف (13)

الأقباط يستعدون لـأحد السعف (14)الأقباط يستعدون لـأحد السعف (14)

الأقباط يستعدون لـأحد السعف (15)الأقباط يستعدون لـأحد السعف (15)

كتبت- ياسمين محمد:

تصوير- نادر نبيل:

بدأ الاقباط في ، الاستعداد للاحتفال بـ "أحد السعف"، أو "الشعانين"، الموافق غدًا الأحد، بشراء جريد النخيل والورود، وتصميم العديد من الأشكال مثل "التيجان والصلبان" وغيرها من الرموز المسيحية، وافترش الباعة الأرصفة لاستقبال المواطنين.

ويستعد الكهان في مختلف أنحاء العالم بالكنائس، للطواف حول "البيعة" كتذكار رمزي لدخول السيد المسيح مدينة القدس.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة