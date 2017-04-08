التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني

مصراوي – وكالات:

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، رسما بيانيا توضح فيه خريطة التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا، حيث أشارت إلى قاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية، التابعتان للنظام السوري، حيث تشملان أنظمة مضادة للطيران وقوات خاصة ومشاة بحرية.

وأوضحت الوكالة في رسمها البياني، انتشار الفصائل المقاتلة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها الأكراد، والتي تنتشر في الرقة –التي لاتزال "داعش" تسيطر على أجزاء كبيرة منها- والحسكة ومدينة الباب الواقعة على الحدود التركية.

وتنتشر قوات روسيا والقوات التابعة للنظام السوري في محافظات اللاذقية وحمص وحلب، بالإضافة إلى مدينة تدمر الخاضعة لسيطرة "داعش"، أما محافظة إدلب فتنتشر فيها الفصائل المسلحة كما تعرضت للعديد من الضربات الجوية الروسية.