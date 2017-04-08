بالصور.."النمنم" ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان أعمال ترميمات قصر ثقافة دسوق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تفقد حلمي النمنم وزير الثقافة، اليوم السبت، برفقة اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، أعمال الترميمات، والإنشاءات التي تجرى حاليا بقصر ثقافة دسوق.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن نسبة تنفيذ أعمال تطوير وإعادة إنشاء القصر وصلت لـ 70% من إجمالي حجم الأعمال، على أن ينتهي منها خلال أيام قادمة ستعلن عنها وزارة الثقافة، بالقرب من موعد افتتاحه، لافتًا إلى أن أعمال التطوير وإعادة الإنشاءات، شملت: "نادي المرأة، ونادى الأدب، ونادي ومكتبة الطفل، ومكتبة عامة، ومكاتب إدارية".

يذكر أن حلمي النمنم، وزير الثقافة، كان افتتح معرض دسوق للكتاب، صباح اليوم، رافقه محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، وبحضور الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب، ويضم المعرض ٢٧ دار نشر، بها أحدث إصدارات الكتب.