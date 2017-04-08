ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، اليوم السبت، القبض على مشرف نظافة لاتهامه ببيع صناديق قمامة بمدينة المنيا الجديدة، وبحوزته مبالغ مالية حصيلة البيع.

كان اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير مباحث المديرية، يفيد بقيام "ع.ع"، مشرف نظافة بمدينة المنيا الجديدة، بتقديم بلاغ إلى القسم عن سرقة كمية من صناديق جمع القمامة بمدينة المنيا الجديدة، دون أن يتهم أحدًا بارتكاب الواقعة.

وبتشكيل فريق بحث قاده العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع ضباط مباحث المنيا الجديدة، تبين قيام المبلّغ بسرقة الصناديق، وأنه قام ببيع 10 منها إلى أحد تجار الخردة ويدعى: "خ.ع" بأحد أحياء جنوب المدينة.

باستدعاء تاجر الخردة، اعترف أن مشرف النظافة، باع له الـ 10 صناديق، وأخذ جزءًا من المبلغ لحين التصرف فيها، وجرى ضبط المتهم والتاجر وجار استجوابهما، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق وضبط المسروقات، وتحرير محضر بالواقعة.