محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام

الفيوم – حسين فتحي:

افتتح الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، اليوم السبت، العديد من أعمال التطوير بمستشفى الفيوم العام، بتكلفة بلغت حوالى 3 ملايين جنيه، شملت تطوير غرف الاستقبال، وغرفة للعمليات وأخرى مجهزة بـ 10 أَسرّة لاستقبال المصابين في حالات الحوادث، كما افتتح المحافظ أعمال التطوير بميدان المستشفى والذي تكلف حوالي نصف مليون جنيه.

وقال محافظ الفيوم في تصريحات صحفية له على هامش الافتتاح: "إن مساهمة جمعية الروتاري بالتعاون مع بنك القاهرة ستقضي تمامًا على قائمة الانتظار بمستشفى الفيوم العام الفيوم".

وأضاف أن المشهد السابق لجناحَي العمليات والعناية المركزة يعدّ نقلة نوعية للمرضى المترددين على المستشفى، وطالب المحافظ، فريق الروتاري بزيادة الدعم المخصص لمشروعات الجمعية بالمحافظة.