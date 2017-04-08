بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، في تصريحات صحفية، علي هامش تفقده لمستشفى النساء والولادة بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت: "إن قانون التأمين الصحي يجري التجهيز له منذ عام 2008، مؤكدًا على أنه لا يصح أن يصدر القانون دون أن تكون هناك مستشفيات حكومية قوية، وتطوير وحدات الرعاية الصحية ومستشفيات الخدمة الثنائية".

ووجه وزير الصحة رسالة لمن يتهمون الوزارة بخصخصة المستشفيات الحكومية قائلًا: "أنتم لا تعلمون شيئًا، منوهًا بأن أي شخص سيحاول إيقاف هذا القانون أو تعطيله لن يفلح"، مضيفًا: "أهم شيء لدي ليس الخدمة الصحية وحسب، ولكن الخدمة الصحية الجيدة، وما تتضمنه من كوادر أطباء وتمريض وصيادلة وأسنان ومستشفيات جيدة".