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توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج»

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توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج»

التحرير

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تمكن فريق توتنهام هوتسبير من تحقيق فوز كبير على نظيره واتفورد، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب وايت هارت لين، في إطار مباريات الأسبوع 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

افتتح التسجيل اللاعب الشاب ديلي ألي في الدقيقة 33 عن طريق تسديدة قوية، ثم عزز إيريك داير تقدم الفريق بتسديدة صاروخية في الدقيقة 39، قبل أن يحرز الكوري الجنوبي سون هيونج مين هدفين في الدقيقة 44 و55.

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وبهذه النتيجة يحافظ توتنهام على وصافة البريميرليج، برصيد 68 نقطة، ويقلص الفارق بينه وبين تشيلسي المتصدر صاحب الـ72 نقطة، فيما يتجمد رصيد واتفورد عند النقطة 37 في المركز العاشر.

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التحرير

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