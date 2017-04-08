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رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول

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رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول

التحرير

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أعلن كلا من يورجن كلوب مدرب ليفربول، ومارك هيوز مدرب ستوك سيتي، عن تشكيلة فريقيهما الرسمية، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب بريطانيا، في إطار مباريات الأسبوع 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت تشكيلة ستوك سيتي الأساسية غياب رمضان صبحي وتواجده على مقاعد البدلاء، فيما شهدت تشكيلة ليفربول غياب ساديو ماني للإصابة، وتواجد فيليبي كوتينيو وروبرتو فيرمينيو على مقاعد البدلاء.

ليفربول

حراسة المرمى: مينيوليه.

الدفاع: كلاين - لوفرين - كلافان - ماتيب.

الوسط:  ميلنر - تشان - فينالدوم.

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الهجوم: ارنولد - وودبيرن - اوريجي.

ستوك سيتي

حراسة المرمى: جرانت.

الدفاع: جونسون - شاوكروس - إندي - بيتيرس.

الوسط: شاكيري - ألين - كاميرون.

الهجوم: أرناؤفيتش - بيراهينو - ولترز.

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التحرير

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