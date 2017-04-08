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«المحمدي» في التشكيل الأساسي لهال أمام السيتي

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«المحمدي» في التشكيل الأساسي لهال أمام السيتي «المحمدي» في التشكيل الأساسي لهال أمام السيتي

التحرير

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أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن تشكيلة فريقه لمواجهة هال سيتي، التي ستقام اليوم السبت في تمام الساعة الـ4 عصرًا، بملعب الإتحاد، بقيادة تحكيمية للحكم جوناثان موس، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وجاء التشكيل كما يلي:-

- حراسة المرمى:- برافو .

- خط الدفاع:- نافاس - ستونز - كولاروف - كليتشي.

- خط الوسط:- ديلف - ستيرلينج - توريه - سيلفا - ساني.

- خط الهجوم:- أجويرو.

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كما أعلن ماركو سيلفا، المدير الفني لفريق هال سيتي، التشكيلة الرسمية لفريقه وجاءت كما يلي:-

- حراسة المرمى:- ايلدين جاكوبوفيتش.

- خط الدفاع:- أحمد المحمدي - أندريا رانوكيا - أندري روبرتسون - مايكل داوسون.

- خط الوسط:- الفريد ندياي - كاميل جروشيسكي - سام كليوكاس - لازار ماركوفيتش - ايفاندرو جيوبيل.

- خط الهجوم:- بايي عمر نياسي.

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التحرير

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