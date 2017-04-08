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الريال والأتلتيكو بالقوة الضاربة في الديربي

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الريال والأتلتيكو بالقوة الضاربة في الديربي الريال والأتلتيكو بالقوة الضاربة في الديربي

التحرير

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن تشكيلة فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد، التي ستقام اليوم السبت في تمام الساعة الـ 4.15 عصرًا، بملعب سانتياجو برنابيو، بقيادة تحكيمية للحكم ريكاردو دي بيرجوس بينجوتيسيا، ضمن مباريات الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإٍسباني "الليجا".

وجاء التشكيل كما يلي:-

- حراسة المرمى:- كيلور نافاس.

- خط الدفاع:- كرافاخال - بيبي - راموس - مارسليو.

- خط الوسط:- كروس - كاساميرو - مودريتش.

- خط الهجوم:- بيل - بنزيما - رونالدو.

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فيما جاءت دكة البدلاء للريال كما يلي :- كاسيا، ناتشو، خاميس، كوفاسيتش، فاسكيز، موراتا، إيسكو.

كما أعلن دييجو سيموني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيلة الرسمية لفريقه وجاءت كما يلي:-

- حراسة المرمى:- أوبلاك.

- خط الدفاع:- جودين - سافيتش - خوانفران - فيليبي لويس.

- خط الوسط:- جابي - كوكي - ساؤول - كاراسكو.

- خط الهجوم:- جريزمان - توريس.

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التحرير

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