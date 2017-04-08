24 أبريل.. نظر استشكال عزل الحارس القضائي لنقابة المعلمين

كتب – محمود السعيد:

حددت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، جلسة 24 أبريل الجاري، لنظر الاستشكال على حكم عزل واستبدال الحارس القضائي لنقابة المعلمين، وتعيين آخر بدلًا منه.

وكانت محكمة مستأنف عابدين قضت بقبول الاستئناف المقدم لإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهنة التعليمية، وقضت المحكمة بعزل علي فهمي، الحارس القضائي على نقابة المهن التعليمية، وتعيين حارس آخر من المدرجين على الجدول، وإجراء انتخابات نقابية جديدة خلال 6 أشهر.

وكان محمود عبد الكريم مدير إدارة نقابة المعلمين، أقام دعوى ضد علي أمين علي الحارس القضائي؛ لفرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية، وحل مجلسها الذي ينتمي أعضاؤه إلى جماعة الإخوان، وتعيين لجنة لتسيير أعمالها.