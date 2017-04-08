حبس شخص جديد بقضية سلاح الوراق.. المتهم فيها 3 ضباط

كتب -صابر المحلاوي:

أمر المستشار محمد عبدالسلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، بحبس متهم جديد في قضية سلاح الوراق، والمتهم فيها 3 ضباط وأميني شرطة، ليرتفع بذلك عدد المحبوسين على ذمة القضية إلى 10 متهمين.

وكشفت تحقيقات نيابة الوراق برئاسة المستشار أمجد المنوفي، ومحمد حامد مدير النيابة، أن تحريات الأمن العام كشفت عن هوية متهم جديد، حيث تبين أنه " جرجس.م"، تاجر سلاح، بمحافظة أسيوط، والذي يقوم بتوريد السلاح للضباط لتلفيق الاتهامات للمواطنين.

كان قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، قد جدد حبس رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، واثنين من معاونيه، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص ومخدرات، بعد التحقيق معهم في قضية "سلاح الوراق"، التي تضم 6 آخرين متهمين من بينهم أميني شرطة من قوة قسم ثان شبرا الخيمة.