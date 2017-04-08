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أمن القاهرة ينجح في استرداد 3 آلاف متر من أراضي الدولة بالتبين -(صور)

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أمن القاهرة ينجح في استرداد 3 آلاف متر من أراضي الدولةأمن القاهرة ينجح في استرداد 3 آلاف متر من أراضي الدولة

أمن القاهرة ينجح في استرداد 3 آلاف متر من أراضي الدولة (3)أمن القاهرة ينجح في استرداد 3 آلاف متر من أراضي الدولة (3)

أمن القاهرة ينجح في استرداد 3 آلاف متر من أراضي الدولة (4)أمن القاهرة ينجح في استرداد 3 آلاف متر من أراضي الدولة (4)

أمن القاهرة ينجح في استرداد 3 آلاف متر من أراضي الدولة (5)أمن القاهرة ينجح في استرداد 3 آلاف متر من أراضي الدولة (5)

أمن القاهرة ينجح في استرداد 3 آلاف متر من أراضي الدولة (1)أمن القاهرة ينجح في استرداد 3 آلاف متر من أراضي الدولة (1)

كتب- فتحي عمر وسامح غيث:
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، بالتنسيق مع المحافظة، أثناء تنفيذ قرار الإزالة الصادر من محافظة القاهرة بشأن قطعة الأرض الكائنة بأرض المشتل كورنيش النيل حي التبين دائرة قسم التبين، بإجمالي مساحة 3 آلاف متر مربع.
وأسفرت الحملات الأمنية التي تمت بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، في استرداد أراضي الدولة، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن تلك الأرض، وتسليمها للهيئة العامة للنظافة لإنشائها حديقة.
وجاءت بيانات تلك الأرض كون مساحة الأرض تقدر بحوالي 3 آلاف متر مربع، ومبنى مكون من 3 محلات (5 معارض أدوات كهربائية، و2 مخبز، و3 مقاهي).
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وفى إطار الجهود المبذولة لتنفيذ كافة قرارات الإزالة خاصةً القرارات المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة، بهدف تحقيق الردع لكل من تسول له نفسه الاستيلاء على أراضي الدولة بدون وجه حق، لتحقيق منافع خاصة، وتحقيقاً لسيادة القانون وفرضاً لهيبة الدولة.

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