بالصور.. ميناء بورسعيد يستقبل أول سفينة سياحية في 2017

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل ميناء بورسعيد السياحي، اليوم السبت، السفينة السياحية "Al.BATRos"، والتي تُعدّ أولى السفن السياحية التي تصل المحافظة خلال العام الجاري، وترفع علم جزر الباهاما وعلى متنها 1280 سائحًا، وطاقم بحارة.

ويبلغ طول السفينة 205.4 متر وعرضها 25.2 متر، وستغادر الميناء مساء اليوم متجهة إلى ميناء إيطاليا، في الوقت الذي تكثف قوات الأمن من تواجدها بمحيط الميناء والشوارع المجاورة.

من جانبها، أكدت هيئة موانئ بورسعيد، في بيان لها، أن استئناف حركة السياحة بالميناء سيعطى للتوكيلات الملاحية وشركات السياحة في العالم مؤشرًا جيدًا لأجواء الأمن والأمان السائدة بالبلاد حاليًا واستعادة حركة السياحة المعتادة بميناء بورسعيد.

يذكر أن الميناء استقبل ثلاث سفن سياحية العام الماضي، الأولى أطول سفينة في العالم وهي: genting dream وعلى متنها 2000 سائح، والباخرة الثانية هي voayager وعلى متنها 600 سائح، وأخيرًا السفينة star clipper، أسرع السفن الشراعية في العالم وعلى متنها 150 سائحًا.