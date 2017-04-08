الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي

كتبت- مادي غيث:

يعقد معهد القلب القومي، والمؤسسة العلمية للقلب والشرايين والمؤسسة الأمريكية لأبحاث القلب و الشرايين، وشركة استرازينكا للادوية، مؤتمرًا صحفيًا، الخميس القادم، للإعلان عن الأبحاث الجديدة والتوصيات العالمية للوقاية من وعلاج الأزمات القلبية، وأيضًا الإعلان عن أحدث دراسة قام به المعهد القومى للقلب، عن الأزمات القلبية عند المصريين.

ولفت المعهد- في بيان له الثلاثاء- إلى أن الدراسة التي سيتم إطلاقها هي الأولى من نوعها، فضلًا عن إطلاق مبادرة قلوب مصرية.

وذلك بحضور، الدكتور أحمد فتحي، رئيس المعهد القومي للقلب، والدكتور حسام قنديل، رئيس اقسام القلب كلية طب قصر العينى، والدكتور محمد صبحى أستاذ القلب كلية طب جامعة الاسكندرية، والدكتور هاني راجى أستاذ القلب بالمعهد القومى للقلب، والدكتور نبيل فرج أستاذ أمراض القلب بجامعة عين شمس.