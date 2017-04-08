بوالغيط: الجامعة العربية لا يمكنها إلا أن تساند الشعب السوري المغلوب على أمره

القاهرة ( د ب أ)

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية أن الأحداث الأخيرة في سوريا والتي راح ضحيتها مدنيين عزل، من بينهم أطفال بتأثير الغازات المحرمة دوليا وتداعياتها "تدفع بالوضع السوري كله إلى التدهور السريع، وهو الأمر الذي قد تكون تداعياته شديدة السلبية".

وذكر ابو الغيط، في تصريحات للصحفيين اليوم السبت، أن "الشعب السوري يعاني بشكل غير مسبوق للأسف، والجامعة لا يمكنها إلا أن تساند هذا الشعب الصامد المغلوب على أمره، وأن تطلب وتناشد وتدعو دائما من الأطراف جميعا أن يعملوا من أجل وضع حد لتلك المعاناة".

وأضاف أن "مشاهد الأطفال المصابين بالغازات تدمي القلوب والجناة لابد أن يلاحقوا يوما ما، وفي كل الأحوال فإن عدالة السماء تقف بالمرصاد لكل من اقترف هذه الجريمة أو أية جريمة اخري في إطار هذا الوضع السوري المفجع".

وذكر أن "الجامعة ترفض أن تسعى قوى إقليمية ودولية للتموضع السياسي على جثث أبناء سوريا أو على حساب سيادتها ووحدة أراضيها، ولدينا موقف واضح في هذا الأمر، ولذلك نطلب من الجميع التراجع عن هذا التصعيد الخطير الذي نرصده، والذي يهدف إلى تعظيم المكاسب السياسية دون اكتراث حقيقي بمعاناة الشعب الأعزل".

وتابع "أقول لكل الأطراف السورية وغير السورية، عودوا إلى المسار السياسي وساعدوا حلفاءكم على ذلك، وتوقفوا عن خرق الهدنة الهشة القائمة على الأرض أملا في كسب نقاط إضافية، فالشعب والتاريخ سوف يحكمان على الجميع وسوف تكون أحكامهما قاسية على الجميع، وبالذات من تسبب في قهر ومعاناة الشعب ومن أطال آلامه وتشريده بالشكل الحزين الذي نراه".