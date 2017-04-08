مقتل 10 من طالبان خلال تبادل لاطلاق النار في باكستان

لاهور، باكستان (أ ف ب)

قتلت الشرطة الباكستانية عشرة من عناصر حركة طالبان الباكستانية، خلال تبادل لاطلاق النار في وقت مبكر من فجر السبت في لاهور (شرق)، منهم أحد منفذي اعتداء استهدف المدينة في فبراير.

فقد كانت قوات الامن تواكب خمسة من عناصر حركة طالبان الباكستانية الى مخبأ اسلحة، عندما وقعت في مكمن نصبه رجال مسلحون كانوا يريدون تحرير رفاقهم، كما قال متحدث باسم دائرة مكافحة الارهاب في البنجاب.

واضاف المتحدث ان "عشرة ارهابيين" من فصيل جماعة الاحرار، النشط جدا في اطار حركة طالبان الباكستانية، قتلوا، منهم أحد منفذي اعتداء 13 فبراير.

وسقط 14 قتيلا في هذا الاعتداء الذي وقع في وسط العاصمة الثقافية لباكستان، واعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عنه.

وحصل اطلاق النار السبت بعد ايام على اعتداء انتحاري اعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه، واستهدف الاربعاء في لاهور احد الفرق التي تقوم بالعملية الكبيرة الجارية لاحصاء السكان.

ويسود باكستان توتر كبير من جراء تعرضها لحوالى عشرة اعتداءات وحوادث عنيفة اسفرت عن حوالى 130 قتيلا، في فبراير.