منى مينا: قانون التأمين الصحي «ستارة خلفية للخصخصة»

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قالت الدكتور منى مينا، وكيل نقابة الأطباء إن التعاقد طبقا لمعايير الجودة المنصوص عليه في قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل مجرد ستارة خلفية للخصخصة، حيث ينص مشروع القانون الحالي الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء بضرورة تقديم خدمة صحية ذات جودة ومن يعجز عن ذلك يفسخ التعاقد معه.

وأضافت مينا، على هامش مشاركتها اليوم السبت في مؤتمر لجنة الدفاع عن الحق في الصحة المنعقد بدار الخدمات النقابية بوسط القاهرة، أنه قبل الحديث عن معايير الجودة لابد من تلبية الاحتياجات والمقتضيات الأساسية لتقديم الخدمة الصحية العادلة للمواطنين من خلال توفير نصيب عادل من الإنفاق الحكومي الذي نص عليه الدستور ولم توفر الدولة حتى الآن نصف الحد الأدنى الذي نص عليه.

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وتابعت: "وجود 75% عجز في أطقم التمريض بالمستشفيات الحكومية، فضلا عن وجود عجز كبير في أطباء الطوارئ ومراكز طب الأسرة وقوائم الأدوية الأساسية الناقصة بوحدات الرعاية الأساسية يهدد صحة المواطنين".

وأكدت وكيل الاطباء أن الجودة بالقانون المطروح قشرة ليس لها علاقة بالخدمة أو تحسينها وما وراء معايرة مستشفيات الدولة طبقا لمعايير الجودة يحمل ستارة خلفية ضياع وانهيار المستشفيات وتمرير كارثة الخصخصة وبالتالي فإننا نقف ضد استخدام الجودة ستارة لبيع المستشفيات التي بنيت من أموال الشعب المصري حتى لا تزيد معاناة المواطنين في العلاج.