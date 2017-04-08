الوفد: إدارة «هني ويل» بالعاشر تتحدى القانون وتتجاهل مطالب العمال

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ندد محمد عرفة أمين عام حزب الوفد بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان، بتجاهل تدهور حالة المواطنة نجوى فؤاد -الموظفة بمصنع هاني ويل-، منذ أن أعلنت عن إضرابها الأحد الماضي.

وأضاف عرفة في تصريح خاص لـ"التحرير": "من الواضح أن إدارة هني ويل تتحدى القانون ولا تسمع إلا صوتها، ونحن لا يجب أن نصمت على هذه المهزلة كثيرًا، فالسيدة نجوى ليس لها مطلب شخصي، والمؤكد أن مطلب الأجر العادل في العمل أو صرف المستحقات المالية بعد عشرات السنين من العمل ليس مطلبًا شخصيًا، إنما هو مطلب كل عمال الشركة".

ويقول ناصر نجل الموظفة لـ"التحرير": "إن أطباء المستشفى أبلغوه أن حالة والدته تسوء يومًا بعد الآخر، وأنها لابد وأن تنهي إضرابها عن الطعام، بسبب عدم انتظام دورتها الدموية وسوء استقبالها للمحاليل اللازمة لحالتها الصحية بسبب الإضراب".

وأكد هاني الشيخ عضو اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، إن الإدارة مازالت تتجاهل إضراب زميلتهم رغم أنهم تلقوا اتصالات من مسئولين باتحاد العمال.

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يستمر إضراب نجوى فؤاد عاملة شركة "هني ويل" للحلويات والشيكولاتة، ليدخل يومه السابع منذ أن بدأته الأحد الماضي، وسط مخاوف من أطباء مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان بسبب سوء حالتها الصحية، وتجاهل من الجهات المعنية بحل أزمة عمال الشركة وذلك بحسب أمين حزب الوفد بالعاشر.

وكان 10 من العمال من بينهم سيدتين افترشوا الطريق أمام بوابة الشركة الأحد الماضي، بعد أن قام رئيس مجلس إدارة الشركة بحذف أسماء 19 عاملًا من عمال الشركة من بينهم 4 من أعضاء اللجنة النقابية من بوابة الدخول والانصراف، كما قام بنقل 3 آخرين لفرع تابع للشركة بمدينة 6 أكتوبر.