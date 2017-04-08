لماذا اختفت ملامح جريمة بحر البقر بالتزامن مع زيارة وفد إسرائيلي؟

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فى محافظة الشرقية وبعد مرور 47 عامًا على العدوان الصهيونى الغاشم الذى شنته طائرات إسرائيلية استهدفت مدرسة بحر البقر، وبالتحديد صباح يوم 8 من شهر أبريل عام 1970، لا يزال هناك بعض المشككين فى نيات إسرائيل لقصف تلك المدرسة.

حيث تعددت الشائعات التى ألمت بالقضية واكتنفتها، والتى ربما تكون محاولة من الكيان الصهيونى لطمس التاريخ الذى يشهد على جرمه وإخفاء معالم وشواهد تلك المجزرة التى راح ضحيتها 30 طفلا من طلبة المدرسة، وإصابة 50 آخرين، فضلا عن إصابة معلم و11 عاملا بالمدرسة التى تم تدميرها بالكامل.

الأهالى يتساءلون: أين ذهبت مقتنيات بحر البقر؟



تمت إزالة المدرسة بالكامل منذ نحو 17 عامًا، ولم يتبق شيء منها سوى النصب التذكارى لشهداء المجزرة، كما تم نقل محتوياتها إلى المدرسة الجديدة، التى تبعد قليلا عن المدرسة المنكوبة، وتم تخصيص طابق كامل من المدرسة الجديدة كمتحف مصغر لعرض بعض مقتنيات وشواهد المجزرة من ملابس الأطفال الشهداء والكراريس والحقائب الملطخة بالدماء ودانات الصواريخ ومخلفات الغارة.

وأعرب عدد كبير من الأهالى عن استيائهم الشديد إبان اختفاء مقتنيات الأطفال الموجودة بمتحف الشرقية القومى بقرية هرية رزنة بالزقازيق والمعروف باسم متحف عرابى، حيث إنه فى ظروف غامضة وتزامنا مع زيارة وفد إسرائيلى منذ عدة سنوات إلى المتحف، اختفت مقتنياته بأكملها بما فيها مقتنيات بحر البقر، ولا يعلم أحد أين ذهبت.

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ولا يعلم أحد من القائمين على المتحف أو مسئولى المحافظة أين اختفت تلك الآثار حتى الآن بشكل مثير للشكوك حول حتمية الفرض القائل بوجوب البحث عن تلك الآثار التى اختفت فى إسرائيل بعد أن عجز المسئولون عن تحديد مكانها حتى الآن، ليصبح المتحف عبارة عن مجموعة من الأرفف الخشبية الخاوية من الآثار وعدد من صالات العرض المتهالكة التى تحولت إلى مخازن لشرطة الآثار، كما أن المخازن مغلقة على ما تبقى فيها من آثار فرعونية تم نقلها إلى منطقة آثار تل بسطة ليكون المتحف خاصا بمقتنيات عرابى فقط، كما صدر أيضا قرار رئيس الوزراء رقم 1569 لسنة 2000 الذى اقتضى نقل جميع مقتنيات مدرسة بحر البقر ومعروضات الفنون الشعبية لديوان عام المحافظة، فخرجت المعروضات وقتها ولم تعد حتى الآن.



وكشف عدد من أعضاء مجلس الشعب بالمحافظة على مدار دورات عديدة للمجلس منذ عهد مبارك فى طلبات الإحاطة عن تعرض متحف الزعيم عرابى إلى أعمال النهب والسرقة فى محاولة لطمس المعالم التاريخية التى يجسدها التاريخ، والتى تعد دليلا دامغًا على الجرائم التى ارتكبها الكيان الصهيونى بحق هؤلاء الأبرياء، وطالبوا بضرورة تشكيل لجنة لبحث هذا الموضوع الخطير ومحاسبة المتسببين فى هذا الخراب المتعمد وتحويلهم للرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات للكشف عن المخالفات المالية والإدارية الجسيمة داخل المتحف.

بينما فجر أحد موظفى المتحف مفاجأة من العيار الثقيل، حيث قال فى تصريحات سابقة إن المقتنيات الخاصة بالواقعة الشهيرة للعدوان الإسرائيلى على مدرسة بحر البقر من حقائب التلاميذ الشهداء وملابسهم الملطخة بالدماء وألعابهم وقنبلة لم تنفجر ضمن القذائف التى ألقيت على المدرسة وغيرها من المقتنيات المتعلقة بها، تم تحميلها جميعا على جرار وخرجت من المتحف دون وجود محضر جرد ولا يعلم الجهة التى ذهبت إليها المعروضات واختفت من وقتها.