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أبو الغيط: الوضع السوري مؤلم.. ونطالب بملاحقة الجناة

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أبو الغيط: الوضع السوري مؤلم.. ونطالب بملاحقة الجناة أبو الغيط: الوضع السوري مؤلم.. ونطالب بملاحقة الجناة

التحرير

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قال أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، اليوم السبت، إن الأحداث الأخيرة في سوريا والتي راح ضحيتها مدنيين عزل من بينهم أطفال بتأثير الغازات المحرمة دوليًا، وكذا تداعياتها، تدفع بالوضع السوري كله إلى التدهور السريع وهو الأمر الذي قد تكون تداعياته شديدة السلبية.

وأضاف أبو الغيط، في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين بالجامعة، أن الشعب السوري يعاني بشكل غير مسبوق، والجامعة لا يمكنها إلا أن تساند هذا الشعب الصامد المغلوب على أمره، وأن تطلب وتناشد وتدعو دائما من الأطراف جميعا العمل من أجل وضع حد لتلك المعاناة.

وتابع: "أن مشاهد الأطفال المصابين بالغازات تدمي القلوب.. والجناة لابد أن يلاحقوا يوما ما.. وفي كل الأحوال فإن عدالة السماء تقف بالمرصاد لكل من اقترف هذه الجريمة أو أية جريمة أخرى في إطار هذا الوضع السوري المفجع".

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التحرير

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