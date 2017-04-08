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طرح 9 شواطئ في مزاد علني بالإسكندرية

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طرح 9 شواطئ في مزاد علني بالإسكندرية طرح 9 شواطئ في مزاد علني بالإسكندرية

التحرير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم السبت، عن طرح 9 شواطئ للمزايدة العلنية، اعتبار من غد الأحد وحتى الخميس المقبل، بديوان عام المحافظة، وذلك من إجمالي27 شاطئ، سيتم طرحها في مزايدات علنية بالتتابع حتى شهر يوليو المقبل.

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وقال اللواء أحمد حجازي، مدير إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، إن طرح الشواطئ سيكون بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات، بزيادة سنوية 10%، ولن يجدد التعاقد للمستأجر إلا فى حالة الالتزام بشروط التخصيص، مؤكدا أنه في حالة مخالفة تلك الشروط سيتم فسخ التعاقد على الفور.
 
وأضاف "حجازي"، في تصريح له، أن الشواطئ المقرر طرحها فى المزايدة هى "أبو هيف الغربي المميز، أبو هيف الشرقي المميز، كافتيريا وشاطئ السلسلة المميز، شاطئ بليس المميز، شاطئ الأنفوشي الغربي "خدمة"، شاطئ الأنفوشي الشرقي "خدمة"، شاطئ السلام "خدمة" شاطئ شط إسكندرية "خدمة" شاطئ الدخيلة الشرقي "خدمة".

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التحرير

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