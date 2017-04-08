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«سعفان» يسلم 63 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة

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«سعفان» يسلم 63 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة «سعفان» يسلم 63 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة

التحرير

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سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، 63 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة مقدمة من 9 شركات بالقطاع الخاص بالقاهرة، مدعمة باستمارات التأمينات، وذلك بديوان عام الوزارة.

وقال الوزير إن الاهتمام بهذه الفئة من الشباب له أولوية في خطة عمل الوزارة في المرحلة الحالية، مؤكدا أننا نسعى لزيادة نسبة التشغيل من ذوي القدرات الخاصة خلال العام الحالي 2017 لتحقيق أكبر رقم في تشغيل ذوي القدرات الخاصة، لاستغلال إمكانياتهم وقدرتهم على البذل والعطاء وتقديم كل الرعاية والحماية والاهتمام بهم باعتبارهم فئة قادرة على الإنتاج ولديهم من الإرادة والتحدي ما يدفعهم للعمل.

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وأكد أن هناك توجها من الدولة ممثلا في القيادة السياسية بالاهتمام بهذه الفئة، بحيث تتعاون جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من أجل النهوض بذوي القدرات الخاصة، مشددا على أنهم جميعا أولادنا ويجب أن نساعدهم بقدر المستطاع، موجها الشكر للشركات التي قدمت هذه الفرص.

وأضاف "سعفان" أن الوزارة دشنت صفحة خاصة للتواصل الاجتماعى مع ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية وتضمينها على صفحة الموقع الرسمى للوزارة، فضلًا عن إعداد استمارة حصر لأعداد راغبى العمل من هذه الفئة، مشيرا إلى أن عدد المسجلين في تزايد مستمر، وذلك كبداية لتكون لهم قاعدة بيانات كاملة، لتوجيههم للوظائف المناسبة وفقا لنوع الإعاقة والسن والمؤهل.

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التحرير

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