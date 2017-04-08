عدم اختصاص المحكمة في نظر استئناف "الحسيني" على حكم تغريمه بسبّ أحمد موسى

كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار احمد الرملي، اليوم السبت، بقبول المعارضة المقدمة من الإعلامي يوسف الحسيني علي حكم تغريمه 10 آلاف جنيه، وإلزامه بتعويض مدني "جنيه واحد"، بتهمة سب وقذف الإعلامي أحمد موسى، والقضاء مجددا بعدم الاختصاص محليًا بالدعوي، واختصاص محكمة الهرم الجزئية بها.

كانت محكمة جنح العجوزة، قد قضت في وقت سابق بتغريم الإعلامي يوسف الحسيني 10 آلاف جنيه، وإلزامه بتعويض مدني "جنيه واحد"، بتهمة سب وقذف الإعلامي أحمد موسى.

فيما كان الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقدم ببلاغ اتهم فيه الإعلامي يوسف الحسيني بسبه وقذفه والتشهير به. حيث قال إن الحسيني نشر تدوينات خادشه للحياء العام، على موقع "تويتر"، يومي 25 و26 أغسطس من العام 2016، وجمعيها فيها سب وقذف لشخص أحمد موسى.