أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

عدم اختصاص المحكمة في نظر استئناف "الحسيني" على حكم تغريمه بسبّ أحمد موسى

Google+ Print
عدم اختصاص المحكمة في نظر استئناف "الحسيني" على حكم تغريمه بسبّ أحمد موسى عدم اختصاص المحكمة في نظر استئناف "الحسيني" على حكم تغريمه بسبّ أحمد موسى

مصراوي Masrawy

الحسيني و أحمد موسى

كتب -صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار احمد الرملي، اليوم السبت، بقبول المعارضة المقدمة من الإعلامي يوسف الحسيني علي حكم تغريمه 10 آلاف جنيه، وإلزامه بتعويض مدني "جنيه واحد"، بتهمة سب وقذف الإعلامي أحمد موسى، والقضاء مجددا بعدم الاختصاص محليًا بالدعوي، واختصاص محكمة الهرم الجزئية بها.
كانت محكمة جنح العجوزة، قد قضت في وقت سابق بتغريم الإعلامي يوسف الحسيني 10 آلاف جنيه، وإلزامه بتعويض مدني "جنيه واحد"، بتهمة سب وقذف الإعلامي أحمد موسى.
فيما كان الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقدم ببلاغ اتهم فيه الإعلامي يوسف الحسيني بسبه وقذفه والتشهير به. حيث قال إن الحسيني نشر تدوينات خادشه للحياء العام، على موقع "تويتر"، يومي 25 و26 أغسطس من العام 2016، وجمعيها فيها سب وقذف لشخص أحمد موسى.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة