مرتضى منصور: قناة واحدة هتذيع ماتش الزمالك وإنبي

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أوضح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن مباراة فريقه القادمة والتي ستجمعه مع إنبي، لن تذيعها سوى قناة النيل للرياضة.

وقال رئيس القلعة البيضاء في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم المدرب البرتغالي الجديد أوجستو إيناسيو "مباراة إنبي لن تذيعها إلا قناة النيل الرياضة احتراما للجمعية العمومية بمنع التعامل مع الناس اللي بتشتم الزمالك"، في إشارة منه إلى محللين القنوات الفضائية والذين هاجمهم مرتضى من قبل بسبب إنتقاد الزمالك.

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ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إنبي يوم الاثنين المقبل، 10 إبريل، على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات الأسبوع 24 من الدوري المصري الممتاز.