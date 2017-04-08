مرتضى منصور: أنا مش باطفش مدربين

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أوضح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لم ولن يتدخل في عمل المدربين، ولم يكن سببا في رحيل أي مدرب سبق أن درب القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

وقال مرتضى في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم المدرب البرتغالي الجديد أوجستو إيناسيو: "لم أتدخل في عمل فيريرا الكداب، دا راجل فاشل وجري ورا الفلوس في قطر، وأنا مش باطفش مدربين".

وتابع رئيس القلعة البيضاء: "باتشيكو جاله الشباب السعودي علشان كده هرب.. وفيريرا منع هاني زادة في إحدى السفريات في الإمارات من الدخول لغرفة خلع الملابس".

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وتحدث مرتضى عن عقد إيناسيو، وقال "العقد سنة ونصف، والعقد كله 760 ألفا.. للراجل ومعاونيه الثلاثة والفلوس بالجنيه المصري".

وعن تطوير الفريق، أوضح "هنتعاقد مع طبيب تغذية بسبب أوزان اللاعبين، وده نتيجة قلة التدريب".