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إيناسيو: ماحدش هيدخل في شغلي.. ومش هارحم المتخاذل

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إيناسيو: ماحدش هيدخل في شغلي.. ومش هارحم المتخاذل إيناسيو: ماحدش هيدخل في شغلي.. ومش هارحم المتخاذل

التحرير

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أبدى البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، سعادته بالوجود في ، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه، الذي أقيم اليوم السبت، بمقر النادي.

وقال إيناسيو "سعيد بالوجود في مصر وجاي للنجاح وفيه شفافية من البداية، الزمالك معروف في العالم، والإدارة وفرت له كل حاجة، والزمالك لا يستحق الوضع اللي هو فيه حاليا في الدوري".

وأضاف المدير الفني الجديد لنادي الزمالك "هبدأ مع الزمالك من الصفر وماعنديش نجم في الفريق ومش هارحم المتخاذل، واللي يلعب بجد هو من سيشارك، ولاعبو الزمالك وزنهم زائد".

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وأردف أوجوستو إيناسيو "مش جاي اتفسح من ساعة ما جيت القاهرة بنام ثلاث أو أربع ساعات في اليوم، والجهاز الفني راجل واحد مافيش فرق، وعارف إن فيه أعداء للنادي وماحدش هيدخل في شغلي، ولن أقبل بذلك، ومشيت من قطر علشان حد اتدخل في شغلي".

واستكمل: "لم آت إلى القاهرة في رحلة أو قضاء وقت ممتع، جئت من أجل العمل.. الزمالك يحتاج إلى مجهود كبير، الناحية النفسية للاعبين تحتاج إلى جهد، الحالة البدنية تحتاج إلى جهد، تقليل أوزان اللاعبين يحتاج إلى جهد".

وتابع المدير الفني الجديد لنادي الزمالك: "الأهم أن اللاعبين لديهم الإصرار على العودة لمستواهم، ومن يجتهد معي سيحصد مكانة أساسية في المباريات.. لدي أهداف سأحققها مع الزمالك، وأعلم أن المنافسة على بطولة الدوري صعبة".

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