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بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

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بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام" بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

مصراوي Masrawy

بيت العائلة المصرية

كتب- محمود مصطفى:

نظم وفد من بيت العائلة المصرية، زيارات وجولات ميدانية لعدد من دور الرعاية الاجتماعية للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

وبحث وفد المجمع، احتياجات الأيتام ودعمهم معنوياً، وإشعارهم باهتمام المجتمع المصري بهم وعناية الأزهر الشريف والكنيسة المصرية بهذه الفئات التي تستحق الدعم والرعاية في عدد من الجوانب التربوية والنفسية والتعليمية وتنمية مهاراتهم في الجوانب المختلفة بما يتوائم مع قدراتهم ورغباتهم.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، منسق عام بيت العائلة المصرية إن الزيارات الميدانية تأتي ضمن الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه الفئات المهمة في المجتمع وإشعارها بأهميتها في المجتمع، مع ضرورة تأهيلها ليكونوا لبنات قوية في بناء الوطن.

وأضاف منسق عام بيت العائلة المصرية أن هذه الزيارات الميدانية تعمل على تنمية الشعور الإنساني لدى جميع المواطنين بضرورة الاهتمام بقيم التراحم والمحبة والتعاون والتكافل الاجتماعي.

وقال عفيفي: إن الوفد زار مؤسسة الولاء والوفاء لرعاية الأيتام والمعاقين ودار السندس ودار الفردوس للأيتام المعاقين وتم تقديم عددا من المستلزمات لهذه الدور بالإضافة إلى الهدايا.

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مصراوي Masrawy

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