أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

تنشيط السياحة: نسب الاشغالات 100% خلال أعياد الربيع بشرم والغردقة

Google+ Print
تنشيط السياحة: نسب الاشغالات 100% خلال أعياد الربيع بشرم والغردقة تنشيط السياحة: نسب الاشغالات 100% خلال أعياد الربيع بشرم والغردقة

مصراوي Masrawy

أعياد الربيع بشرم والغردقة

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس هيئة التنشيط السياحي، إن نسب الاشغالات بشرم والغردقة خلال موسم شم النسيم وأعياد الربيع بلغت 100%.

وأضاف حمدي- في تصريح خاص لـ"مصراوي"، السبت- أن السوق العربي يشهد انفراجه كبير في الأعداد الوافدة، خاصة خلال النصف الأول من العام الجاري.

ولفت إلى أن الهيئة تسعى لاقامة مهرجان الربيع في محافظة الإسماعيلية لتنشيط السياحة الداخلية، وذلك بهدف تغيير الصورة الذهنية لجذب الحركة حتى تعود إلى معدلاتها السابقة.

وتابع نائب رئيس هيئة التنشيط السياحي أن السياحة تشهد تحسن ملحوظ في بداية موسم الصيف، متوقعا عودة السياحة بشكلها الطبيعي في نصف الموسم الجاري.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة