تنشيط السياحة: نسب الاشغالات 100% خلال أعياد الربيع بشرم والغردقة

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس هيئة التنشيط السياحي، إن نسب الاشغالات بشرم والغردقة خلال موسم شم النسيم وأعياد الربيع بلغت 100%.

وأضاف حمدي- في تصريح خاص لـ"مصراوي"، السبت- أن السوق العربي يشهد انفراجه كبير في الأعداد الوافدة، خاصة خلال النصف الأول من العام الجاري.

ولفت إلى أن الهيئة تسعى لاقامة مهرجان الربيع في محافظة الإسماعيلية لتنشيط السياحة الداخلية، وذلك بهدف تغيير الصورة الذهنية لجذب الحركة حتى تعود إلى معدلاتها السابقة.

وتابع نائب رئيس هيئة التنشيط السياحي أن السياحة تشهد تحسن ملحوظ في بداية موسم الصيف، متوقعا عودة السياحة بشكلها الطبيعي في نصف الموسم الجاري.