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تأجيل الطعن على إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة لـ 13 مايو

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تأجيل الطعن على إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة لـ 13 مايو تأجيل الطعن على إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة لـ 13 مايو

مصراوي Masrawy

تأجيل الطعن على إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة

كتب- محمود الشوربجي:
قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم السبت، تأجيل طعن هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر بالاستمرار في تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب السابق لجلسة 13 مايو المقبل.
كما أمرت المحكمة بإحالة الدعوى لهيئة المفوضين، لوضع التقرير القانوني.
واختصم الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا، كل من، محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.

يذكر أن محمد عثمان دفاع أبو تريكة، تقدم بطعن باستمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم، وقضت محكمة القضاء الإداري باستمرار التنفيذ.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في 10 يناير الماضي بقبول الاستشكال المقام من لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة، والذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.

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