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مديرية أمن جنوب سيناء تعلن نتائج قرعة حج هذا العام

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مديرية أمن جنوب سيناء تعلن نتائج قرعة حج (1)مديرية أمن جنوب سيناء تعلن نتائج قرعة حج (1)

مديرية أمن جنوب سيناء تعلن نتائج قرعة حج (2)مديرية أمن جنوب سيناء تعلن نتائج قرعة حج (2)

مديرية أمن جنوب سيناء تعلن نتائج قرعة حج (3)مديرية أمن جنوب سيناء تعلن نتائج قرعة حج (3)

مديرية أمن جنوب سيناء تعلن نتائج قرعة حج (4)مديرية أمن جنوب سيناء تعلن نتائج قرعة حج (4)

جنوب سيناء - أحمد السيد :
شهد اللواء محمود عيسي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء أحمد عقيل نائب مدير أمن المحافظة، واللواء جمال الدين الرشيدي مفتش وزارة الداخلية والقيادات الأمنية، وجمع غفير من أهالي جنوب سيناء، إجراء فعاليات قرعة الحج العلنية لوزارة الداخلية للعام الحالي.

وبلغ إجمالي المتقدمين 507 متقدمًا والتأشيرات الممنوحة للمحافظة 45 تأشيرة حج منها 6 تأشيرات بالتزكية لكبار السن، فيما نال قسم شرطة دهب 3 تأشيرات، وقسم رأس سدر 4 تأشيرات، وقسم شرطة شرم الشيخ 6 تأشيرات، وقسم شرطة طور سيناء 19 تأشيرة، وقسم شرطة "نويبع - طابا - كاترين" 3 تأشيرات، وقسم شرطة "أبورديس - أبو زنيمة" 4 تأشيرات .

من جانبه، هنأ اللواء أحمد عقيل، نائب مدير أمن جنوب سيناء، خلال الفعاليات، الفائزين، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وسلامة العودة إلى أرض الوطن، مطالبًا الحجاج بالدعاء لمصر بحفظ أمنها واستقرارها، كما تمنى حظًا أوفر لمن لم يحالفهم الحظ لأداء الفريضة هذا العام.

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