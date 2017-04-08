النمنم: الثقافة والأدب أساس بناء الحضارات والأوطان

كفر الشيخ - إسلام عمار :

قال حلمي النمنم وزير الثقافة: "إنه يجب الحفاظ على هويتنا الوطنية وحب العمل من أجل بلدنا مصر، من خلال الثقافة والأدب، لكونهما أساسيين في بناء الحضارات والأوطان".

وأضاف وزير الثقافة، خلال كلمته على هامش افتتاح معرض دسوق للكتاب، اليوم السبت: "رأينا ما حدث لسوريا خلال أيام قليلة ماضية، فعدد القتلى السوريين إلى الآن بلغ ٥٠٠ ألف نسمة، وعدد المشردين منهم ٦ ملايين شخص، في بلد تعداده إجمالاً ٢٦ مليون نسمة".

وأضاف وزير الثقافة: "أعوام ٢٠١١، ٢٠١٢، و٢٠١٣، كان المخطط أن توضع مصر في موقف بائس، ولكن الشعب المصري، بجيشه، وقضائه، يستطيع دومًا حماية هذا الوطن".

وكشف النمنم عن وجود ٢٢٠ معرضًا للكتاب على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الكتاب ضمن الثقافة التي لها دور أساسي، معلنًا عن إقامة معارض دائمة بمدن بلطيم، وكفر الشيخ، ومعرض سنوي بجامعة كفر الشيخ، بأسعار يجرى بها خصم ٥٠٪ لطلاب الجامعة، مع بحث إقامة معرض بمدينة سيدي سالم، بناءً على نجاح المعارض السابقة والحالية للكتاب في مصر.

كان حلمي النمنم، وزير الثقافة، افتتح، اليوم، معرض دسوق للكتاب، على ضفاف نهر النيل فرع رشيد، وذلك برفقة محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، وبحضور الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، ويضم المعرض ٢٧ دار نشر، بها أحدث إصدارات الكتب.