أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

​بالصور.. فوز 303 أشخاص بقرعة حج الداخلية بأسوان هذا العام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قرعة حج الداخلية بأسوانقرعة حج الداخلية بأسوان

قرعة حج الداخلية بأسوان (2)قرعة حج الداخلية بأسوان (2)

قرعة حج الداخلية بأسوان (3)قرعة حج الداخلية بأسوان (3)

قرعة حج الداخلية بأسوان (4)قرعة حج الداخلية بأسوان (4)

أسوان- إيهاب عمران:

فاز 303 مواطنين في قرعة الحج العلنية التي أجرتها وزارة الداخلية بمحافظة أسوان، اليوم السبت، بحضور محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، واللواء مجدي موسى مدير أمن أسوان .

وأشار مدير أمن أسوان، إلى أن عدد المتقدمين للقرعة بالمحافظة هذا العام بلغ 3909 أشخاص، في حين بلغت عدد الفرص المتاحة للمحافظة 303 فرصة، إلى جانب 35 فرصة أخرى مخصّصة لكبار السن ومرافقيهم.

من جانبه، أكد محافظ أسوان، في تصريحات صحفية، أن الحج دعوة من الله لزيارة بيته الحرام، متمنيًا أن ينال الذين لم يحالفهم الحظ التوفيق في السنوات القادمة، فيما ناشد الفائزين الدعاء لمصر وشعبها.

وتابع: "عدد الفرص المخصصة للمحافظة يبلغ 8 % من إجمالي عدد المتقدمين بالمحافظة، وهناك وسائل أخرى للذين لم يحالفهم التوفيق للتقدم للحج، منها حج الجمعيات الأهلية والحج السياحي".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة