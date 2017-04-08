​بالصور.. فوز 303 أشخاص بقرعة حج الداخلية بأسوان هذا العام

أسوان- إيهاب عمران:

فاز 303 مواطنين في قرعة الحج العلنية التي أجرتها وزارة الداخلية بمحافظة أسوان، اليوم السبت، بحضور محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، واللواء مجدي موسى مدير أمن أسوان .

وأشار مدير أمن أسوان، إلى أن عدد المتقدمين للقرعة بالمحافظة هذا العام بلغ 3909 أشخاص، في حين بلغت عدد الفرص المتاحة للمحافظة 303 فرصة، إلى جانب 35 فرصة أخرى مخصّصة لكبار السن ومرافقيهم.

من جانبه، أكد محافظ أسوان، في تصريحات صحفية، أن الحج دعوة من الله لزيارة بيته الحرام، متمنيًا أن ينال الذين لم يحالفهم الحظ التوفيق في السنوات القادمة، فيما ناشد الفائزين الدعاء لمصر وشعبها.

وتابع: "عدد الفرص المخصصة للمحافظة يبلغ 8 % من إجمالي عدد المتقدمين بالمحافظة، وهناك وسائل أخرى للذين لم يحالفهم التوفيق للتقدم للحج، منها حج الجمعيات الأهلية والحج السياحي".