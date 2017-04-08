أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ألمانيا: إطلاق النار على مضطربة عقليا أشهرت سلاحا في وجه الشرطة

Google+ Print
ألمانيا: إطلاق النار على مضطربة عقليا أشهرت سلاحا في وجه الشرطة ألمانيا: إطلاق النار على مضطربة عقليا أشهرت سلاحا في وجه الشرطة

مصراوي Masrawy

إطلاق النار على مضطربة عقليا أشهرت سلاحا في وجه ال

برلين (د ب أ)
أطلقت الشرطة الألمانية اليوم السبت الرصاص على امرأة في برلين بعدما أشهرت سلاحا في وجه أفرادها.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن المرأة المضطربة عقليا - بحسب بيانات الشرطة- كانت تهدد بالانتحار.

وعندما توجه أفراد الشرطة إلى منزلها في حي فريدريشسهاين بالعاصمة الألمانية هددت المرأة بإطلاق النار عليهم.

وبعد ذلك أطلق أحد أفراد الشرطة رصاصة على المرأة وهي جالسة. وأصابتها الرصاصة في ذراعها.

وتم نقل المرأة إلى المستشفى. وبحسب بيانات الشرطة فإن إصابتها ليست خطيرة على الحياة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة