وزير الخارجية بريطانيا يلغي زيارة إلى روسيا بعد الضربة الأمريكية على سوريا

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القاهرة (مصراوي)

ألغى وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، زيارة كان يفترض أن يقوم بها إلى روسيا في العاشر من أبريل الجاري، بعد ساعات من مواجهة حادة بين مندوبي البلدين في مجلس الأمن اثناء مناقشة الضربة الصاروخية الأمريكية الأحادية على سوريا.

وغرد جونسون على تويتر "لن أسافر إلى موسكو يوم الاثنين 10 أبريل. أولويتي هي محادثات مع نظرائي في مجموعة السبعة حول سوريا والدعم الروسي للأسد."

وقالت صحيفة تلجراف البريطانية إن القرار جاء بعد مشاورات مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون حول كيفية التعامل مع الوضع المتطور يوم الجمعة ليلا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من جونسون قولها إنه "سيقود جهودا لجمع ائتلاف دعم ضد النشاط الروسي والنظام السوري."

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يلغي فيها وزير الخارجية زيارته إلى موسكو، والتي كان يفترض أن تكون أول زيارة لوزير خارجية بريطاني لموسكو منذ نصف عقد.

كان وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، أعلن إن بلاده أخطرت بالضربة الجوية الأمريكية في سوريا، وإنه "يدعم ما قامت به الولايات المتحدة".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها أطلقت صواريخ كروز على القاعدة الجوية السورية ردا على هجوم يُعتقد أنه كيمياوي استهدف بلدة خان شيخون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا يوم الثلاثاء وأسفر عن مقتل عشرات المدنيين.

ونددت روسيا، التي تدعم حكومة الرئيس بشار الأسد، بالضربة الجوية الأمريكية.

وأعلنت موسكو تعليق اتفاق مع القوات الأمريكية يهدف إلى تلافي الحوادث الجوية في الأجواء السورية.