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إطلاق المشروع القومي لنقل البصائع

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إطلاق المشروع القومي لنقل البصائع إطلاق المشروع القومي لنقل البصائع

مصراوي Masrawy

هشام عرفات وزير النقل

كتب- عبدالله قدري:

أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إطلاق المشروع القومي لنقل البضائع بداية العام المالي المقبل ابتداءً من شهر يوليو المقبل، لافتًا إلى أنه يجري حاليا عمل دراسات المشروع.

وقال عرفات، في مؤتمر صحفي عقده السبت، بمقر وزارة النقل، إن مشروع خط السكة الحديد لنقل البصائع، يبدأ من ميناء الداخلية، مرورًا بـ6 أكتوبر السخنة، وامتدادًا لمحافظة المنيا كمرحلة أولى.

وأشار وزير النقل إلى أن المرحلة الثانية للمشروع ستبدأ من المنطقة الصناعية بالفيوم، حتى المنطقة الصناعية في محافظة المنيا، موضحًا أنه يتم حاليًا عمل دراسات المشروع بمشاركة هيئة المجتمعات العمرانية.

ولفت عرفات إلى أن المشروع سيخدم المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها مشروع المليون ونصف فدان.

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