وزير التعليم العالي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة النهضة

كتبت- داليا شبل:

يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، أكبر وأحدث مستشفى طب وجراحة للفم والأسنان في مقر جامعة النهضة.

وذلك بحضور المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، والدكتور صديق عفيفي، رئيس جامعة النهضة، ونخبة من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار، مستشار وزير التعليم العالي، أن هذا الصرح الطبي الهام يتكون من مبنى طب الأسنان رقم " 2"، حيث يخدم العملية التعليمية على مستوى بكالوريوس، ويضم المبنى معامل محاكاة بها 80 وحدة للتدريب المعملي.

كما يضم الصرح الطبي، 100 وحدة أسنان أمريكية الصنع موزعة على 4 عيادات تخصصية لكل منها وحدة مركزية للتعقيم ومنع العدوى، بالإضافة إلى 4 عيادات يعمل بها الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس تخدم المترددين من المرضى .

وبالنسبة لمستشفى الجراحي، قال عبد الغفار، إنها تضم حجرتين للعمليات كاملة التجهيزات وعدد 17 سريرا للإفاقة والإقامة، كما أنها تشمل مطعم مجهز ومغسلة ومركز تعقيم مركزي، بالإضافة إلى مكتبة رقمية وقسم مخصص لمراجع طب الأسنان العالمية والمكتبة بها 24 جهاز حاسوب للاطلاع والأعمال المختلفة.